Уральца приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство матери

В ходе судебного следствия предоставлены доказательства, что Кротов, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, по причине личной неприязни нанес сидящей на диване матери четыре удара руками в область головы. Когда потерпевшая упала на пол, он нанес еще не менее девяти ударов ногами в обуви по туловищу, верхним и нижним конечностям. От полученных повреждений женщина скончалась в больнице.