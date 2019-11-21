Уральца приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство матери
Сегодня, 13:10ОбществоФото: pixabay.com
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Алапаевкий городской суд приговорил местного жителя Сергея Кротова к 10 годам лишения свободы за убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе судебного следствия предоставлены доказательства, что Кротов, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, по причине личной неприязни нанес сидящей на диване матери четыре удара руками в область головы. Когда потерпевшая упала на пол, он нанес еще не менее девяти ударов ногами в обуви по туловищу, верхним и нижним конечностям. От полученных повреждений женщина скончалась в больнице.
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