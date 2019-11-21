Успеть по старым правилам: тагильчане выстроились в очередь перед наркодиспансером

Сегодня, 21 ноября, последний день, когда можно пройти водительскую комиссию по старым правилам. С 22 ноября вступит в силу приказ Минздрава России от 10.09.2019 № 731н «О порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств».

Обследование будет проводиться в расширенном объеме. Кроме прохождения обследования у врача-нарколога, придется сдавать исследование мочи на наличие в ней психоативных веществ, а также кровь на определение в ее сыворотке карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Последний показывает, страдает ли человек хроническим алкоголизмом. Это приведет к увеличению времени прохождения процедуры, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заведующий диспансерным наркологическим отделением Психиатрической больницы № 7 Алексей Сухотский рассказал, что обследование будет проводиться за счет автовладельцев. Сейчас анализ мочи стоит 1494 рубля, а анализ крови — 3100 рублей, но предельный тариф предполагает еще более дорогой вариант.

Мы стараемся минимизировать затраты и будем проводить анализ по себестоимости. Мы понимаем, что для автолюбителей это затратно и дорого, поэтому сделаем всё от нас зависящее, чтобы не увеличивать цену, говорит он.

С началом действия новых правил, жителям Нижнего Тагила, которые собираются получить водительские права, придется ждать, пока анализы будут проведены в Екатеринбурге, так как там находится единственный прибор, на котором правомерно проводить исследования крови.

Сухотский отметил, что по новым правилам процедура будет занимать около недели. На данный момент рассматривается вопрос о покупке аппарата для исследований крови для Нижнего Тагила, чтобы проводить процедуру быстрее.