В больнице Нижнего Тагила из-за врачебной ошибки скончался кардиолог

По словам жены покойного, ему проводили операцию из-за сахарного диабета. На пальце ноги постоянно появлялось воспаление и нагноение. Чистки не помогали. Поэтому было решено удалить.

Ольга Николаевна, жена кардиолога, приехала навестить мужа после операции. В палате она не обратила внимания на капельницу и используемый препарат.

Спросил меня, который час, а потом сразу: «Оля, а что мне капают? Что-то мне нехорошо». После этих слов всё и началось. За секунды он стал меняться в лице говорит она.

Женщина позвала медсестру и спросила, какой препарат капают ее мужу, а затем потребовала удалить капельницу.

Препарат, который дали врачу после операции — антибиотик «Цефураксин». У Андрея Александровича на него аллергия. Об этом было известно всем, а такжесоответствующая запись присутствовала в его истории болезни.

По словам Ольги Николаевны, врачи срочно начали проводить реанимацию, но ничего не могли сделать. Причиной смерти Андрея Карасева стал анафилактический шок — аллергическая реакция на лекарство.

По факту смерти кардиолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Лечащий врач, который должен был проводить операцию и знал о запрете на лекарства, передал операцию коллеге — эндоскописту.

Причиной такого поступка, по словам, сына кардиолога Андрея, стала загруженность хирургов.

Врач, проводивший операцию, признал на суде свою вину. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, а также выговор. Он продолжает работать в больнице.