В больнице Нижнего Тагила из-за врачебной ошибки скончался кардиолог
В больнице ЦГБ№ 1, расположенной в Нижнем Тагиле, скончался кардиолог Андрей Карасев, проработавший там 36 лет. Причиной смерти стала аллергическая реакция на антибиотик, который был ему противопоказан. Врач перед тем, как поставить капельницу, не посмотрел в историю болезни пациента, сообщает E1.
По словам жены покойного, ему проводили операцию из-за сахарного диабета. На пальце ноги постоянно появлялось воспаление и нагноение. Чистки не помогали. Поэтому было решено удалить.
Ольга Николаевна, жена кардиолога, приехала навестить мужа после операции. В палате она не обратила внимания на капельницу и используемый препарат.
Спросил меня, который час, а потом сразу: «Оля, а что мне капают? Что-то мне нехорошо». После этих слов всё и началось. За секунды он стал меняться в лице говорит она.
Женщина позвала медсестру и спросила, какой препарат капают ее мужу, а затем потребовала удалить капельницу.
Препарат, который дали врачу после операции — антибиотик «Цефураксин». У Андрея Александровича на него аллергия. Об этом было известно всем, а такжесоответствующая запись присутствовала в его истории болезни.
По словам Ольги Николаевны, врачи срочно начали проводить реанимацию, но ничего не могли сделать. Причиной смерти Андрея Карасева стал анафилактический шок — аллергическая реакция на лекарство.
По факту смерти кардиолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Лечащий врач, который должен был проводить операцию и знал о запрете на лекарства, передал операцию коллеге — эндоскописту.
Причиной такого поступка, по словам, сына кардиолога Андрея, стала загруженность хирургов.
Врач, проводивший операцию, признал на суде свою вину. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, а также выговор. Он продолжает работать в больнице.
Родные не стали подавать апелляцию, но подготавливают иск к больнице о компенсации морального вреда.