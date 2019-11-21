В ходе рейда полицейские Нижнего Тагила выявили 272 административных правонарушения
Сегодня, 14:20ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 20 ноября, после 17 часов полицейские Нижнего Тагила провели профилактическое рейдовое мероприятие «Улица», в ходе которого было выявлено 272 административных правонарушения, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В дежурные части города было доставлено 16 человек. Также была проведена проверка 24 владельцев оружия, 165 граждан, находящихся под административным надзором, задержано 4 гражданина, находящихся в розыске.
В ходе мероприятий было изъято 240 кг черного лома и зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего на улицах города работало 82 поста, состоящих из 275 сотрудников полиции.
Сотрудники ГИБДД выявили более 70 нарушений ПДД, из которых: 18 водителей не уступили дорогу пешеходам, у 10 человек обнаружена тонировка, четыре человека не пристегнули ремень безопасности и у одного водителя изъяли автомобиль на штраф-стоянку за езду без прав.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей