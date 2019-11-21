В ходе рейда полицейские Нижнего Тагила выявили 272 административных правонарушения

В дежурные части города было доставлено 16 человек. Также была проведена проверка 24 владельцев оружия, 165 граждан, находящихся под административным надзором, задержано 4 гражданина, находящихся в розыске.

Сотрудники ГИБДД выявили более 70 нарушений ПДД, из которых: 18 водителей не уступили дорогу пешеходам, у 10 человек обнаружена тонировка, четыре человека не пристегнули ремень безопасности и у одного водителя изъяли автомобиль на штраф-стоянку за езду без прав.