В Нижнем Тагиле планируется открыть центр по ранней диагностике рака
Сегодня, 12:08ОбществоФото: pixabay.com
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В 2020 году в Нижнем Тагиле планируется открытие референс-центра по ранней диагностике рака, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Также подобный центр будет открыт в Каменске-Уральском.
Как рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Павел Креков, благодаря их открытию диагнозы будут устанавливаться быстрее, что позволит вовремя начать лечение и тем самым снизить количество больных онкологией.
К 2024 году планируется снизить уровень смертности от онкологических заболеваний на 18%.
Также до 2024 года будет создана сеть амбулаторной онкологической помощи в каждом регионе на базе многопрофильных больниц. То есть, помимо диагностики онкологии, центры будут вести наблюдение за пациентами, проводить химиотерапию.
Проводится открытие референс центров в рамках нацпроекта «Здравоохранение», разработанного Минздравом.
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