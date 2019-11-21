В Нижнем Тагиле планируется открыть центр по ранней диагностике рака

Также подобный центр будет открыт в Каменске-Уральском.

Как рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Павел Креков, благодаря их открытию диагнозы будут устанавливаться быстрее, что позволит вовремя начать лечение и тем самым снизить количество больных онкологией.

К 2024 году планируется снизить уровень смертности от онкологических заболеваний на 18%.

Также до 2024 года будет создана сеть амбулаторной онкологической помощи в каждом регионе на базе многопрофильных больниц. То есть, помимо диагностики онкологии, центры будут вести наблюдение за пациентами, проводить химиотерапию.