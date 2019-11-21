В Нижнем Тагиле жителям 9-го поселка представили проект новой спортивной площадки

Согласно проекту, будет обустроена детская игровая зона с песочницей, горами и аттракционами, площадки для игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол. Кроме того, планируется реконструировать систему наружного освещения, установить уличные тренажеры и сцену с подъемников для инвалидных колясок.

Владислав Пинаев отметил, что горожане одобрили проект. Теперь он войдет в заявку на финансирование мероприятий программы по формированию комфортной городской среды. Если она будет утверждена, то в 2020 году область выделит средства на реконструкцию.