В Нижнем Тагиле жителям 9-го поселка представили проект новой спортивной площадки
Сегодня в ходе обсуждений обустройства микрорайона «Девятый поселок» с Владиславом Пинаевым был представлен проект новой спортивной площадки, сообщает пресс-служба Администрации города.
Согласно проекту, будет обустроена детская игровая зона с песочницей, горами и аттракционами, площадки для игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис и мини-футбол. Кроме того, планируется реконструировать систему наружного освещения, установить уличные тренажеры и сцену с подъемников для инвалидных колясок.
Владислав Пинаев отметил, что горожане одобрили проект. Теперь он войдет в заявку на финансирование мероприятий программы по формированию комфортной городской среды. Если она будет утверждена, то в 2020 году область выделит средства на реконструкцию.
С просьбой обустроить зону отдыха в поселке обратился инвалид-колясочник Александр Коченков. В этом году он записал сначала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. На него откликнулся мэр города Владислав Пинаев — площадка была включена в план реконструкции на 2020 год, а Коченкова его друга Максима Зяблицева пригласили на объезд дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», чтобы проверить, насколько доступным стало перемещение для людей в инвалидных креслах.