В Первоуральске задержан сотрудник Фонда капремонта по подозрению в вымогательстве

Винокуров проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа». Мужчина подозревается в вымогательстве 150 тысяч рублей за решение вопроса с подписанием актов по форме КС-2 генподрядчику, работавшему на одном из строительных объектов. С этими актами подрядчик мог получить деньги за выполненные работы. В ходе спецоперации сотрудник Фонда был задержан 18 ноября.