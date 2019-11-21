В Первоуральске задержан сотрудник Фонда капремонта по подозрению в вымогательстве
Сегодня, 19:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Первоуральске сотрудники УФСБ РФ задержали главного специалиста западного территориального отдела регионального Фонда капремонта Юрия Винокурова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Винокуров проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа». Мужчина подозревается в вымогательстве 150 тысяч рублей за решение вопроса с подписанием актов по форме КС-2 генподрядчику, работавшему на одном из строительных объектов. С этими актами подрядчик мог получить деньги за выполненные работы. В ходе спецоперации сотрудник Фонда был задержан 18 ноября.
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