Жителя Ирбита осудили за ролик с оскорблением начальника ГИБДД

Мужчина выложил видео на YouTube летом этого года. Эксперты-лингвисты определи, что в автор ролика умышленно и в неприличной форме высказался в адрес начальника местного отдела ГИБДД. Сказанное им слово «имеет признаки неприличной формы и содержит унизительную оценку», рассказали в пресс-службе.