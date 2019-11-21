Жителя Ирбита осудили за ролик с оскорблением начальника ГИБДД
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите местный житель приговорён к 160 часам обязательных работ за видеоролик с оскорблением представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина выложил видео на YouTube летом этого года. Эксперты-лингвисты определи, что в автор ролика умышленно и в неприличной форме высказался в адрес начальника местного отдела ГИБДД. Сказанное им слово «имеет признаки неприличной формы и содержит унизительную оценку», рассказали в пресс-службе.
В итоге суд назначил жителю Ирбита 160 часов обязательных работ.
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