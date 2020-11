Астрологи рекомендуют некоторым знакам уделить внимание мелочам 22 ноября

Некоторым знакам зодиака следует сосредоточиться на деталях 22 ноября, а других попросят о помощи родственники.

Овен Хороший день для представителей знака. Может ожидать крупный успех в рабочих делах. Лучше всего заняться переговорами и встречами. Многое пойдет не по плану, но это получится обернуть себе на пользу. Во второй половине дня возможны неожиданные командировки, в результате которых может появиться очень перспективный проект. Не забывайте дать организму отдохнуть. Не нагружайте себя физически. Проведите время с близкими. Можете собраться семьей для вечернего ужина. Телец Напряженный день. Придется больше думать об окружающих, чем о себе. На работе коллеги будут справляться хуже вас и им потребуется помощь. Окажите поддержку, это сплотит коллектив и поднимет авторитет. После обеда могут возникнуть проблемы у родственников. Следует бросить все силы на устранение негативных факторов. Общая цель поможет свести на нет застарелые обиды и ссоры. Вечером лучше отдохнуть в компании второй половинки. Близнецы Потребуется много усилий, чтобы достичь желаемого. Обстоятельства не позволят следовать плану. Постоянно придется отвлекаться на второстепенные задачи. Если сосредоточитесь на достижении цели, то получите отличные результаты труда. Начальство отметит вашу стрессоустойчивость и исполнительность. Может поступить предложение о смене должности на более престижную. Вероятны приглашения на ужин сразу от нескольких людей. Поразмыслите стоит ли соглашаться, доверьтесь своей интуиции. Рак Не лучший день. Постарайтесь сосредоточиться и уделить внимание мелочам. В этот день ускользнувшая от вас деталь может стать причиной большой проблемы в будущем. Во второй половине дня усилится преобладание негативных тенденций. Не занимайтесь вопросами, связанными с большой ответственностью. После работы следует посетить массажиста. Вашему телу помогут расслабляющие процедуры, кроме того, улучшится настроение. Вечером запланируйте совместное мероприятие с друзьями. Лев Попробуйте меньше спорить с окружающими. Ваша самоуверенность в этот день будет слишком высока. Иногда следует прислушаться к тому, что говорят коллеги. Конфликты обернутся не в лучшую сторону, поэтому в ближайшие дни придется разбираться с последствиями. В свободное время избегайте контактов с родственниками, иначе есть риск поссориться. Проведите время за совершением покупок. Можете посвятить вечер физическим упражнениям и бытовым вопросам. Не рекомендуется звать гостей. Дева Приготовьтесь к плотному графику. Возникнет множество дел, которые будет невозможно отложить. Собранность поможет решать проблемы быстрее. Лучше всего основную часть перенести на вторую половину дня, а с утра выполнить текущую работу. Вероятны неприятные встречи. Держите себя в руках. Постарайтесь подыскать расслабляющее и спокойное занятие на вечер. Уделите время чтению или развлечениям за компьютером. Не забывайте выполнять дела по хозяйству. Весы Отличный день для представителей знака. На работе посвятите время деловым встречам и переговорам. Получится заручиться поддержкой деловых партнеров, с которыми сложится долгое и выгодное сотрудничество. Во второй половине дня может ухудшится самочувствие. Это результат сильных эмоциональных нагрузок. Постарайтесь избегать всплесков эмоций и спокойней относиться к мелким неудачам. Вечер лучше провести без шумных компаний. Скорпион Тяжелый день. Многие задачи будет выполнять сложнее, чем обычно. Сосредоточьтесь только на самой простой работе. Можете заняться отложенными проектами и завершить старые дела. Не ведите бухгалтерской деятельности и не связывайтесь с закупками. Личные финансы также держите под контролем. Лучше всего начать тренировки своего тела. Посетите фитнес-центр или соберите друзей для спортивной игры. Вечер проведите в кругу близких. Стрелец Постарайтесь избегать спешки. Велика вероятность допустить неприятную ошибку. Перед выполнением каждой задачи хорошо спланируйте дальнейшие действия. Занимайтесь только текущей работой и не отвлекайтесь. Откажите коллегам в помощи, не следует делать этого в ущерб собственным делам. Следите за состоянием здоровья. Посвятите досуг медицинским процедурам. Посетите врача и выполните рекомендации. Вечер благоприятен для любых видов деятельности. Козерог Неудачный день. Со своей стороны, вы будете выполнять свои обязанности хорошо, но обстоятельства постоянно будут мешать. Не следует расстраиваться, смиритесь с тем, что от желания ничего не зависит. Луше всего заняться рутиной и обработкой документов. Займитесь физическими упражнениями. Можете посетить тренажерный зал. Вечером следует заняться делами по хозяйству. В отношениях с партнером может появиться отдаленность. Вам следует разобраться в причинах и найти решение восстановить союз. Водолей Следует держать под контролем свои эмоции. Ваш юмор может кого-то обидеть. Следите за словами и не шутите над окружающими. Не следует проводить деловые встречи. Лучше всего возьмитесь за долгосрочный проект, которому стоит уделить весь день. Удачный день для изменения облика. Результаты визита в парикмахерскую приятно удивят, а комплименты укрепят уверенность в собственных силах. Вечер подойдет для активного отдыха. В отношениях со второй половинкой следует проявить терпение. Некоторые черты характера могут вас раздражать, следует обсудить это с партнером в спокойной обстановке. Рыбы Занимайтесь только важными делами. Ваша работоспособность будет необычайно высока. Следует воспользоваться этим для осуществления амбиций. Советуйтесь с коллегами и партнерами для достижения лучшего результата. Хороший день, чтобы поработать сверхурочно. Можете назначить деловой ужин и взять работу на дом. Это добавит перспектив и укрепит авторитет. В отношениях с партнером может возникнуть конфликт из-за вашей сосредоточенности на работе. Постарайтесь успокоить вторую половинку.

