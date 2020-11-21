Астрологи рекомендуют некоторым знакам уделить внимание мелочам 22 ноября

Водолей

Следует держать под контролем свои эмоции. Ваш юмор может кого-то обидеть. Следите за словами и не шутите над окружающими. Не следует проводить деловые встречи. Лучше всего возьмитесь за долгосрочный проект, которому стоит уделить весь день. Удачный день для изменения облика. Результаты визита в парикмахерскую приятно удивят, а комплименты укрепят уверенность в собственных силах. Вечер подойдет для активного отдыха. В отношениях со второй половинкой следует проявить терпение. Некоторые черты характера могут вас раздражать, следует обсудить это с партнером в спокойной обстановке.