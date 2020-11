Названо условие для возврата денег за обучение на удаленке для студентов

Эксперты назвали причины, по которым студенты, обучающиеся на платной основе, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение.

Возможность вернуть деньги из-за перехода на дистант получат те студенты, у которых ВУЗ вообще отменил пары. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова сказала, что студенты вузов, которые обучаются на платной основе, смогут вернуть деньги за обучение. При этом они должны доказать что образование было некачественным. Председатель всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал, что будет проще доказать, что пары не велись совсем. В стоимость образовательных услуг входит не только аудиторная нагрузка — чтение преподавателями лекций, практик, семинаров, но и социокультурная деятельность, пользование лабораториями, спортзалами, библиотеками,сказал Цапко. Студенты платят за это, но сейчас фактически не пользуются. Старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов сказал, что для пересчета оплаты студентам необходимо конкретно доказать, что именно они теряют из-за отсутствия очного общения с преподавателем. Он соглашается с тем, что очное образование более эффективное, но не понимает, как именно можно рассчитать разницу в услугах и доказать это в суде. Плюс судьи у нас не хотят прокладывать дорожку, а идут только протоптанным путем, я не думаю, что какое-то интересное творчество со студентами предстоит,сказал Некрасов. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о возможности выхода с дистанта 9-х классов. Сейчас на очной форме обучения находятся школьники с первого по пятый класс, а также 11-классники. Евгений Куйвашев сообщил о выводе девятиклассников с дистанционного обучения

