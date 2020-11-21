Названо условие для возврата денег за обучение на удаленке для студентов

Старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов сказал, что для пересчета оплаты студентам необходимо конкретно доказать, что именно они теряют из-за отсутствия очного общения с преподавателем. Он соглашается с тем, что очное образование более эффективное, но не понимает, как именно можно рассчитать разницу в услугах и доказать это в суде.