Памятник тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, отремонтируют за 2,5 млн

Также с просьбой о капитальном ремонте памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, в администрацию города обратились руководители Союза ветеранов Афганистана. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение о реконструкции, так как мемориал имеет большую значимость для многих жителей.