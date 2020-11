Памятник тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, отремонтируют за 2,5 млн

В Нижнем Тагиле отремонтируют памятник воинам-тагильчанам, которые погибли в локальных войнах планеты, сообщает пресс-служба администрации города.

По итогам аукциона определен подрядчик по выполнению работ. Заказчиком выступал Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Весной этого года при осмотре мемориала комиссией были выявлено критическое разрушение постамента. По словам заведующей сектором городской скульптуры музея изобразительных искусств Александры Шемякиной, бетон после таяния снега из-за перепадов температур проседает и разрушается. При этом вода проникает внутрь памятника и под ним периодически появляется лужа. С правой стороны обвалилась плита. Поэтому необходимо сделать капитальный ремонт. Скульптуру нужно на время демонтировать, бетонное основание привести в порядок, облицевать гранитом,рассказала Шемякина. Стоимость реконструкции составит около 2,5 миллионов рублей. Также с просьбой о капитальном ремонте памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, в администрацию города обратились руководители Союза ветеранов Афганистана. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение о реконструкции, так как мемориал имеет большую значимость для многих жителей. Музею памяти воинов-тагильчан в Нижнем Тагиле исполнилось 20 лет Напомним, 17 ноября нижнетагильскому музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, исполнилось 20 лет. В нем увековечены 79 фамилий погибших.

