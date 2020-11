Тагильская мэрия закупит 14 квартир для переселения из ветхого жилья

В Нижнем Тагиле администрация объявила конкурс по поиску подрядчика на покупку квартир для расселения граждан из ветхого жилья.

Начальная стоимость контракта — 24 миллиона рублей. Конкурс объявлен 19 ноября, заявки принимаются до 1 декабря 2020 года. Жилые помещения будут приобретены для переселения горожан из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь помещений составит не менее 486,7 квадратных метров. Согласно техническому заданию, в квартирах должны быть установлены приборы учета расхода электроэнергии и воды, санитарный узел должен включать ванну, унитаз и раковину. В квартирах должна быть сделана чистовая отделка помещений, в частности установлены входная и межкомнатные двери, установлены энергоэффективные оконные блоки. В ванной комнате на полу должна быть керамическая плитка, в других помещениях — ламинат. Предлагаемые квартиры должны быть полностью готовы к заселению. Договор с подрядчиком будет действовать до 31 декабря 2020 года. Напомним, администрация Нижнего Тагила планирует вложить в строительство жилого дома для расселения людей из аварийного жилья 41 миллион рублей для приобретения 25 квартир.

