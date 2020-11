Учителя Нижнего Тагила начали получать защитные экраны от коронавируса

Педагоги нижнетагильских школ стали получать экраны для защиты от COVID-19. Об этом рассказала TagilCity.ru учитель из школы №100.

К средству индивидуальной защиты прилагается инструкция, где разъясняются правила использования экрана. Их начали получать тагильские педагоги, они произведены в России. Защитные экраны поступили еще не во все учебные заведения города. Так, педагог из Ленинского района рассказал, что в их школе средства индивидуальной защиты обещали выдать только тем преподавателям, которые находятся на очной форме обучения. Педагогам на дистанционной форме работы экраны на текущий момент не запланированы,сообщает собеседник TagilCity.ru. Сейчас, согласно указу, маски в общественных местах и транспорте должны носить все граждане Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что следом за учителями, защитные экраны будут выданы воспитателям в дошкольных учреждениях. Кроме того, такие же средства защиты рекомендуется носить обслуживающему персоналу в предприятиях общепита. Напомним, в Свердловской области сейчас на очной форме обучения находятся учащиеся с первого по пятый класс, а также школьники 11-х классов. Также губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил о намерении вернуть с дистанта девятиклассников. Евгений Куйвашев сообщил о выводе девятиклассников с дистанционного обучения

