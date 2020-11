В Екатеринбурге появился трамвай Бетховена в честь юбилея композитора

В Екатеринбурге провели презентацию брендированного трамвая в честь Бетховена, сообщает «КП-Екатеринбург».

Корпус транспортного средства украшен фотографиями известного композитора Людвига ван Бетховена. Такое оформление объясняется 250-летием со дня рождения немца. В презентации принял участие генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе. Он сказал, что произведения композитора до сих пор актуальны и уникальны. Я очень рад, что именно в России хорошо знакомы с творчеством великого композитора,рассказал Крузе. В трамвае не будет звучать музыка, но будут размещены брошюры с интересными фактами о жизни Бетховена. Он будет курсировать до конца юбилейного года по маршруту № 7. Напомним, на Урале запустили брендированный вагон, который посвящён 300-летию Дома Романовых. Он будет ездить по маршруту Екатеринбург-Алапаевск. На Урале запустят посвящённый семье Романовых поезд по «Императорскому маршруту»

