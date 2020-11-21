В Екатеринбурге появился трамвай Бетховена в честь юбилея композитора

В Екатеринбурге появился трамвай Бетховена в честь юбилея композитора

Сегодня, 14:56ОбществоPhoto: КП-Екатеринбург
В Екатеринбурге провели презентацию брендированного трамвая в честь Бетховена, сообщает «КП-Екатеринбург».

Корпус транспортного средства украшен фотографиями известного композитора Людвига ван Бетховена. Такое оформление объясняется 250-летием со дня рождения немца. В презентации принял участие генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Он сказал, что произведения композитора до сих пор актуальны и уникальны.

Я очень рад, что именно в России хорошо знакомы с творчеством великого композитора,рассказал Крузе.

В трамвае не будет звучать музыка, но будут размещены брошюры с интересными фактами о жизни Бетховена. Он будет курсировать до конца юбилейного года по маршруту № 7.

Напомним, на Урале запустили брендированный вагон, который посвящён 300-летию Дома Романовых. Он будет ездить по маршруту Екатеринбург-Алапаевск.

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