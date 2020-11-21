В Екатеринбурге появился трамвай Бетховена в честь юбилея композитора

Корпус транспортного средства украшен фотографиями известного композитора Людвига ван Бетховена. Такое оформление объясняется 250-летием со дня рождения немца. В презентации принял участие генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.
Он сказал, что произведения композитора до сих пор актуальны и уникальны.
Я очень рад, что именно в России хорошо знакомы с творчеством великого композитора,рассказал Крузе.
В трамвае не будет звучать музыка, но будут размещены брошюры с интересными фактами о жизни Бетховена. Он будет курсировать до конца юбилейного года по маршруту № 7.
Напомним, на Урале запустили брендированный вагон, который посвящён 300-летию Дома Романовых. Он будет ездить по маршруту Екатеринбург-Алапаевск.