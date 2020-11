В Минздраве разъяснят работникам «скорой» Нижнего Тагила плюсы перехода на аутсорсинг

Представители Минздрава Свердловской области проведут переговоры с работниками станции скорой помощи Нижнего Тагила.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, сотрудникам разъяснят процедуру перехода и ответят на вопросы. Он отметил, что они рассчитывают на добросовестных аутсорсеров, а медики при этом будут разгружены. Я объективно не могу понять, в каком месте здесь зарыта опасная собака. Думаю, не надо этого опасаться,рассказал Креков журналистам Znak. При этом сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила уже обсудили с городскими депутатами переход на аутсорсинг , пишет «Тагильский рабочий». Главврач «скорой» Сергей Безбородов сказал, что все будет под контролем. Все будут работать по трудовому договору, который будет основан на том, который используется сейчас. Все что было сохранят. Включая зарплату и социальные гарантии,сказал Безбородов. Машины, которые имеются сейчас на станции, передадут в другие медучреждения города, для этого уже готовится документация. Подрядчик поставит 33 новых автомобиля 2020 года выпуска, в котором будет полное оборудование. Сотрудники станции скорой помощи боятся ухудшений условий труда, они опираются на мнение водителей, которые уже перешли на аутсорсинг. Депутаты заверили водителей, что Дума будет отслеживать ситуацию и направит обращение в Минздрав с просьбой об описании процесса перехода. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Заксобрания сказал, что перевод на аутсорсинг поможет в более эффективной работе. «Весь мир идет по этому пути». Куйвашев объяснил перевод скорой помощи на аутсорсинг

