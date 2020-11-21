В Нижнем Тагиле планируют залить каток с подсветкой и музыкой в парке «Народный»

Корты переданы на баланс муниципалитета в 2010 году. Это помогло правильно организовать работу с ними. Достигнуты договоренности с управляющими компаниями по доступу к воде. Примечательно, что жители за нее платить не будут, так как заливка пройдет по специальным приборам учета. Есть только один «проблемный» каток на Вагонке. Проблема с ним решается, передает пресс-служба слова начальника управления развитию физической культуры Ирины Еремеевой.