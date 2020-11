В Нижнем Тагиле планируют залить каток с подсветкой и музыкой в парке «Народный»

Городская дума Нижнего Тагила проверила состояние кортов, находящихся на балансе города. Кроме того, рассказали планах относительно катка в парке «Народный».

В настоящее время на балансе управления администрации города по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике, находится 21 корт, сообщает пресс-служба городской мэрии. Корты переданы на баланс муниципалитета в 2010 году. Это помогло правильно организовать работу с ними. Достигнуты договоренности с управляющими компаниями по доступу к воде. Примечательно, что жители за нее платить не будут, так как заливка пройдет по специальным приборам учета. Есть только один «проблемный» каток на Вагонке. Проблема с ним решается, передает пресс-служба слова начальника управления развитию физической культуры Ирины Еремеевой. Заливка катков уже стартовала. Конькобежцы и фигуристы тренируются на льду стадиона «Юность». Отмечается востребованность кортов у горожан. На некоторые из них выходит до тысячи местных жителей за выходные. Сообщается о планах относительно катка в парке «Народный». Его называют «главным» и планируют создать лазерную подсветку. Кроме того для посетителей намереваются открыть прокат инвентаря. Планируется, что катающиеся будет проводить время под приятную музыку.

