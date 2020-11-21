В Нижнем Тагиле планируют залить каток с подсветкой и музыкой в парке «Народный»

В Нижнем Тагиле планируют залить каток с подсветкой и музыкой в парке «Народный»

Сегодня, 18:30ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Городская дума Нижнего Тагила проверила состояние кортов, находящихся на балансе города. Кроме того, рассказали планах относительно катка в парке «Народный».

В настоящее время на балансе управления администрации города по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике, находится 21 корт, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Корты переданы на баланс муниципалитета в 2010 году. Это помогло правильно организовать работу с ними. Достигнуты договоренности с управляющими компаниями по доступу к воде. Примечательно, что жители за нее платить не будут, так как заливка пройдет по специальным приборам учета. Есть только один «проблемный» каток на Вагонке. Проблема с ним решается, передает пресс-служба слова начальника управления развитию физической культуры Ирины Еремеевой.

Заливка катков уже стартовала. Конькобежцы и фигуристы тренируются на льду стадиона «Юность». Отмечается востребованность кортов у горожан. На некоторые из них выходит до тысячи местных жителей за выходные.

Сообщается о планах относительно катка в парке «Народный». Его называют «главным» и планируют создать лазерную подсветку. Кроме того для посетителей намереваются открыть прокат инвентаря. Планируется, что катающиеся будет проводить время под приятную музыку.

Stories:
Нижний Тагил
конькикатокНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы