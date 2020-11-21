В России предлагают ввести новую выплату к Новому году для ветеранов ВОВ

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с соответствующим предложением.
Он пишет, что это станет подспорьем для ветеранов для покупки продуктов на праздничный стол.
Просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей,цитирует RT текст письма.
Напомним, министерство труда предложило проработать возможности увеличения минимальных накоплений для пенсионеров. При этом они будут выплачиваться разом, а каждый месяц.