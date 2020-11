В России предлагают ввести новую выплату к Новому году для ветеранов ВОВ

Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с соответствующим предложением. Он пишет, что это станет подспорьем для ветеранов для покупки продуктов на праздничный стол. Просим вас рассмотреть возможность назначения дополнительных единовременных выплат к празднованию Нового года в адрес всех ветеранов Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей,цитирует RT текст письма. Напомним, министерство труда предложило проработать возможности увеличения минимальных накоплений для пенсионеров. При этом они будут выплачиваться разом, а каждый месяц. Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

