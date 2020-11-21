Жители Свердловской области стали чаще умирать от болезней сердца и легких

Жители Свердловской области стали чаще умирать от болезней сердца и легких

Сегодня, 12:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области увеличилась смертность населения от заболеваний легких и системы кровообращения.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, это связано не только с пандемией COVID-19, но и с приостановлением плановой медицинской помощи. Об этом он рассказал журналистам Znak.

Также Креков прокомментировал информацию о том, что многие пациенты, которые находятся на ИВЛ, умирают. По его словам, выздоравливает около 40% таких пациентов, а в ближайшее время им будут давать кислородную маску, вместо помещения на аппараты.

Напомним, в Свердловской области несколько дней подряд фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Вчера в регионе выявили 372 случая, с начала пандемии - 42 460 человек.

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