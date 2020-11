Жители Свердловской области стали чаще умирать от болезней сердца и легких

В Свердловской области увеличилась смертность населения от заболеваний легких и системы кровообращения.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, это связано не только с пандемией COVID-19, но и с приостановлением плановой медицинской помощи. Об этом он рассказал журналистам Znak. Также Креков прокомментировал информацию о том, что многие пациенты, которые находятся на ИВЛ, умирают. По его словам, выздоравливает около 40% таких пациентов, а в ближайшее время им будут давать кислородную маску, вместо помещения на аппараты. Напомним, в Свердловской области несколько дней подряд фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Вчера в регионе выявили 372 случая, с начала пандемии - 42 460 человек. И снова рекорд: в Свердловской области за сутки выявили 372 случая COVID-19

