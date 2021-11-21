Екатеринбургские противники QR-кодов потерялись по дороге в спецприемник

Двух екатеринбуржцев, которые выступали против ношения масок и предъявления QR-кодов, потеряли на пути в спецприемник. Ранее они были приговорены к 12 суткам из-за неповиновения полиции.

Как стало известно, приговор уральцам был вынесен 19 ноября за то, что за день до этого мужчины оккупировали ТЦ на улице Амундсена. Итогом стал вызов сотрудников полиции и Росгвардии. В изолятор уральцев повезли из сала суда, но в екатеринбургском спецприемнике их не оказалось, поскольку мужчин якобы доставили в Первоуральск. Правозащитник Сергей Зыков со ссылкой на знакомую арестантов рассказал, что мужчин в первоуральском ИВС не оказалось, сообщает Е1. Позже Зыков сообщил, что после публикаций СМИ, что никто не может связаться со свердловчанами, в ИВС уральского города все же сознались, что антиваксеры находятся у них. Напомним, 18 ноября несколько десятков антиваксеров оккупировали входные группы торгового центра «Гранат», требуя отмены масочного режима и QR-кодов. Прибывшие сотрудники Росгвардии вывели протестантов из здания. Их было не менее 15 человек во главе с «организаторами». Десятки уральских антипрививочников оккупировали ТРЦ «Гранат» в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter