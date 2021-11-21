Иск УВЗ на 64 млн и «день жестянщика». Итоги дня в Свердловской области

Иск УВЗ на 64 млн и «день жестянщика». Итоги дня в Свердловской области
Иск УВЗ на 64 млн и «день жестянщика». Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:02ОбществоФото: 1MI
Множество ДТП и повешенная в окне собака. Продление дистанта и иск УВЗ на 64 миллиона. Дети, ломающие динозавров, и победа тагильской фигуристки. Чем запомнится 21 ноября свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

Сегодня произошло большое количество аварий на дорогах региона, в том числе и со смертельными исходами. Утром рядом с садом Капасиха под Нижним Тагилом «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дерево. При этом погибла 87-летняя пассажирка автомобиля, а водитель сломал бедро.

А вечером из-за пьяного водителя, который создал помеху при обгоне на Серовском тракте, погиб водитель «ВАЗа». Он вылетел на встречку, столкнулся с иномаркой, а затем врезался в скалу. Трое пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы с травмами.

Трамвай маршрута № 10 сошел с рельсов и завалился на бок на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. О пострадавших пока не сообщается, на месте работали ремонтники.

А в Новоуральске пьяный мужчина из окна квартиры повесил на поводке собаку своей сожительницы, пока она была Екатеринбурге. Спасателей и полицейских вызвали соседи. В квартире в клетке была обнаружена еще одна собака, она не пострадала. Мужчина был настолько пьян, что даже не смог вспомнить свое имя. Ранее он уже был осужден за нанесение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Теперь живодеру грозит новое наказание.

Пока родители школьников радуются к возвращению детей на очное обучение, студенты Уральского медицинского университета не хотят выходить с дистанта. Они написали петицию ректору, которую подписали более 500 человек. Учащиеся вуза считают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшается, и здоровье им важнее.

Тагильский УВЗ пытается взыскать с «Русского Народного Банка» 63,9 миллиона рублей неустойки. Третьим лицом в процессе является компания «Уралстроймонтаж»: это тот самый подрядчик, который нарушает сроки и не может вовремя сдать сейчас мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Ранее «Уралстроймонтаж» должен быть выполнить работы для УВЗ на сумму 594 миллионов рублей, но к окончанию контракта подрядчик успел выполнить их только на 65 миллионов.

Дети ползают на недавно установленных топиарных фигурах динозавров на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле и ломают их. При этом родители стоят рядом и фотографируют своих чад. Одна из родительниц в соцсетях даже возмутилась, что ее ребенок упал с рога, и спрашивает, на кого можно подать в суд. Интересно, а не хочет ли она получить встречный иск за порчу имущества, стоимость почти один миллион рублей?

Тагильчанка Майя Хромых победила на международном турнире по фигурному катанию в Варшаве. В короткой программе 15-летняя спортсменка получила наивысшие баллы, а в произвольной заняла второе место.

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ЭксклюзивИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
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