Иск УВЗ на 64 млн и «день жестянщика». Итоги дня в Свердловской области

Множество ДТП и повешенная в окне собака. Продление дистанта и иск УВЗ на 64 миллиона. Дети, ломающие динозавров, и победа тагильской фигуристки. Чем запомнится 21 ноября свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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