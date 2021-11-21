Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ

Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ
Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ
Сегодня, 17:39ОбществоФото: 1МI
Сотрудники «Боевого братства» обратились в СК РФ по Нижнему Тагилу с просьбой оказать помощь в установлении родственников погибшего на войне земляка. Младший сержант Николай Полуектов погиб в бою в Калужской области.

Добровольцы поискового отряда «Тризна» летом текущего года при проведении раскопок на месте боев во время Великой Отечественной войны в Калужской области обнаружили останки погибшего Николая Полуектова, уроженца Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

На сегодняшний день известно, что у погибшего младшего сержанта имелись жена Александра Иванова, сын и родной брат. Сейчас поисковики пытаются установить родственников павшего бойца, с этой просьбой они обратились в областной Следственный комитет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Великая отечественная войнаСК РФсолдатпогибшийНижний Тагил«Боевое братство»
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