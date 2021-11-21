Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ

Добровольцы поискового отряда «Тризна» летом текущего года при проведении раскопок на месте боев во время Великой Отечественной войны в Калужской области обнаружили останки погибшего Николая Полуектова, уроженца Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.
На сегодняшний день известно, что у погибшего младшего сержанта имелись жена Александра Иванова, сын и родной брат. Сейчас поисковики пытаются установить родственников павшего бойца, с этой просьбой они обратились в областной Следственный комитет.