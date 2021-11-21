Родных погибшего на ВОВ солдата из Нижнего Тагила поможет установить СК РФ

Сотрудники «Боевого братства» обратились в СК РФ по Нижнему Тагилу с просьбой оказать помощь в установлении родственников погибшего на войне земляка. Младший сержант Николай Полуектов погиб в бою в Калужской области.

Добровольцы поискового отряда «Тризна» летом текущего года при проведении раскопок на месте боев во время Великой Отечественной войны в Калужской области обнаружили останки погибшего Николая Полуектова, уроженца Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. На сегодняшний день известно, что у погибшего младшего сержанта имелись жена Александра Иванова, сын и родной брат. Сейчас поисковики пытаются установить родственников павшего бойца, с этой просьбой они обратились в областной Следственный комитет.

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