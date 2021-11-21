Свердловский автохам Игорь Новоселов получил мягкий приговор из-за угрозы убийством

Автохам из Екатеринбурга, который прославился в сети по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», все же рискует получить более суровый приговор.

В областной прокуратуре опровергли слова уральца о том, что он якобы был оправдан по делу об угрозе убийством и дебоше, сообщает Е1. На самом же деле Игорь Новоселов был оправдан по статьям «Хулиганство» и «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества». Суд приговорил его к одному году и шести месяцам условно с испытательным сроком два года. Однако прокуратура посчитала данный приговор не подходящим, поэтому подготавливает представление на апелляцию. Напомним, по версии следствия, вместе с соучастником Новоселов напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей. Ранее екатеринбуржец находился под подпиской о невыезде. Свердловский автохам Игорь Новоселов отрицает свою вину в пьяной погоне и нападении

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter