Жители Нижнего Тагила возмущены порчей динозавров на Пихтовых горах детьми

Жители Нижнего Тагила возмущены порчей динозавров на Пихтовых горах детьми
Жители Нижнего Тагила возмущены порчей динозавров на Пихтовых горах детьми
Сегодня, 18:42ОбществоФото: 1МI
Тагильчане возмущены тем, что недавно установленные фигуры динозавров на Пихтовых горах, уже расшатаны детьми в присутствии родителей.

Юные уральцы пытаются залезть на фигуры динозавров, установленные на днях на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле. Возмущенные комментарии можно увидеть практически во всех городских пабликах и соцсетях. Очевидцы утверждают, что фигуры динозавров уже расшатаны.

Фото:группа «Типичный тагильчанин» ВКонтакте

Многие тагильчане возмущены тем, что порча динозавров происходит при непосредственном присутствии взрослых. Дети пытаются играть верхом на фигурах, при этом их родители фотографируют эти «безобразия», сообщает одна из пользователей в соцсети.

А потом ноют громче всех, что всё сломано,пишет другая тагильчанка.

Мой ребенок упал с макушки рога, потому что он болтается. На кого в суд подать, вопрошает еще одна родительница.

Некоторые тагильчане считают, что это фигуры динозавров такие «слабые» и некачественные.

Этим детям надо всё железное ставить,считает жительница Тагила.

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