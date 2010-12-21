24 декабря День Рождения Культурно-развлекательного центра «Россия» в Нижнем Тагиле
21 декабря 2010, 09:31ОбществоАнка
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Культурно-развлекательный центр «Россия» 24 декабря отмечает свой День Рождения.
Дарим подарки, награждаем любимых посетителей.В этот день вас ждет розыгрыш ноутбука, который состоится на площади КРЦ «Россия» в 18:00.Всем, кто принял участие в акции «Украсим елку вместе с PEPSI» будут вручены фирменные ледянки и бутылки PEPSI (в 18:00 на площади КРЦ «Россия»).
Среди посетителей семейного приключенческого 3D-фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» будут разыграны одноименные книги во время «Счастливого сеанса».Каждый 24 посетитель кинотеатра получит в подарок бутылку шампанского или бутылку PEPSI.Подробную информацию об акциях вы можете узнать на сайте кинотеатра «Россия» в разделе «новости»: www.russia-nt.ru.
Всегда рады видеть Вас в «России», особенно в День Рождения!
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