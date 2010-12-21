Администрация Ленинского района в Нижнем Тагиле осталась без главы

Эту должность занял Михаил Ершов, 10-ти лет возглавлявший администрацию Ленинского района Нижнего Тагила. Как отметила глава города Валентина Исаева, сейчас необходимо решить, кто займёт его место в районной администрации.Отметим, заняв пост управляющего Горнозаводским управленческим округом, Михаил Ершов стал членом областного правительства.