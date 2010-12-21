Администрация Ленинского района в Нижнем Тагиле осталась без главы
21 декабря 2010, 18:04ОбществоАнка
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У Горнозаводского управленческого округа новый руководитель.
Эту должность занял Михаил Ершов, 10-ти лет возглавлявший администрацию Ленинского района Нижнего Тагила. Как отметила глава города Валентина Исаева, сейчас необходимо решить, кто займёт его место в районной администрации.Отметим, заняв пост управляющего Горнозаводским управленческим округом, Михаил Ершов стал членом областного правительства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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