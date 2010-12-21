Банк Русский стандарт: время делать вклад

Россияне понесли свои деньги в банки, что оправданно и понятно – даже во время кризиса именно депозиты позволили лучше всего сохранить деньги. Но всё ли мы знаем об этом инструменте вложения? Мы решили развенчать несколько популярных «мифов» о депозитах. А помогли нам специалисты в этой области – один из ведущих розничных банков – ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Миф 1. «Инфляция съест все».

«А вдруг вклад съест инфляция?» - это распространенный страх, из-за которого многие продолжают избегать депозитов и хранят деньги в «чулке». И напрасно - уровень инфляции сейчас в целом невысокий, а условия по вкладам многих банков его покрывают. Конечно, если деньги лежат «мертвым грузом», но в «надежном» месте, например, спрятаны в книжке или в банке из-под огурцов, инфляция будет медленно, но верно отъедать по кусочку накопленное. А вот про доходы можете забыть…

Мы рекомендуем обращать внимание не только на самые высокие проценты по рынку, но и на сам банк. Проверьте, входит ли банк в систему страхования вкладов, насколько крупным и надежным он является, сколько лет он работает на рынке, много ли у него розничных клиентов.

Миф 2. « Налог съест высокий процент по вкладам».

Часто бывает и обратная ситуация: некоторые консультанты отговаривают клиентов от вложения средств под более высокий процент, пугая налогами на прибыль. Одно из самых распространенных заблуждений - налог лишит вкладчика почти всех доходных средств.Налоговая ставка сейчас составляет 35%. Но берется налог не с суммы всего дохода по вкладу, а с разницы процентов дохода по депозиту и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на определенный коэффициент. Фактически налог рассчитывается с разницы этих процентов, что в результате все равно приносит вам определенную выгоду. При открытии депозитного счета банковский консультант может помочь рассчитать налог в каждом конкретном случае.

Миф 3. «Быстрый доход – на открытом рынке».

Во время кризиса депозиты были для многих одним из способов сохранить накопления: цены на жилье были нестабильными, и вкладывать деньги в недвижимость было достаточно рискованно. Впрочем, риск остается и сейчас. Да и не так много людей могут позволить себе покупку дома или квартиры. Вложение денег в ПИФы и игра на бирже требуют серьезных знаний законов рынка, и чтобы свести риск к минимуму нужно быть профессионалом. Легче рисковать, когда есть свободные деньги и хочется проверить свою интуицию, умение делать точные прогнозы. А если свободных денег нет? Тогда снова выручит вклад.

Миф 4. «Вкладывать деньги могут только состоятельные».

Даже если под рукой у вас совсем небольшая сумма, например, 3 или 5 тысяч рублей, вы сможете выбрать подходящий банк, чтобы откладывать деньги постепенно и безлишних потерь для семейного бюджета. Один из таких банков - ЗАО «Банк Русский Стандарт»*. Предложения Банка ориентированы на граждан с различным уровнем доходов, среди клиентов Банка Русский Стандарт есть и пенсионеры –для них был разработан специальный вклад «Пенсионный».

Важно выбирать депозит исходя из своих потребностей. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. В ЗАО «Банк Русский Стандарт» можно капитализировать проценты или получить их сразу после размещения средств на счете депозита, сделать вложение в нескольких валютах, пополнять вклад и пользоваться вложенной суммой, не расторгая договор. По ряду вкладов можно выбирать срок размещения средств вплоть до дня, то есть указать максимально удобную для себя дату.

Более подробную информацию о способах и формах вложений вы может узнать на сайте Банка Русский Стандарт www.rsb.ru

* ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно