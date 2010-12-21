Это были не танки! Алтайскую чистила военная техника, но не танки

По его словам, это были специальные тяжёлые инженерные машины. Привлечь их пришлось только один раз - на улицу Алтайская. Там, напомним, из-за засорившейся ливневой канализации проезжую часть залила огромная лужа. Образовалась глубокая ледяная колея. Чтобы убрать эту наледь, и пришлось прибегнуть к тяжёлой технике, объяснил Владимир Белов.По словам Владимира Белова, сейчас на Алтайской ливнёвку прочистили. Для этого пришлось вскрывать дорогу. Проблем с лужами на Алтайской теперь быть не должно. Осталось только найти предприятие, которое нелегально сливало свои стоки в ливневую канализацию. Когда виновник станет известен, его ждёт судебное разбирательство.