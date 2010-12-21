Концертный зал «Современника» в Нижнем Тагиле закрыт на 2 месяца. Претензии у пожарных

Госпожнадзор начал проверки городских учреждений культуры. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильского Госпожнадзора Константин Чижов, накануне по решению суда закрыт концертный зал в бывшем КДК «Современник», который теперь является зданием нижнетагильской филармонии. Там не выполнили предписание пожарных. Теперь все нарушения должны быть устранены за 2 месяца. Именно столько времени концертный зал на 1200 человек будет закрыт.

На устранение предписаний филармонии необходимо около пяти миллионов рублей, рассказала пресс-секретарь нижнетагильской филармонии Наталья Вахонина. Также в суд переданы материалы проверки в ДК «Юбилейный» и в городском Дворце молодежи, рассказал Константин Чижов. В филармонии считают, что если закроют ГДМ, где проходят концерты «Демидов-Камерата», то музыкантам просто негде будет играть. Напомним, в прошлом году после трагедии в пермской «Хромой лошади» учреждения культуры Нижнего Тагила попали под пристальное внимание пожарных инспекторов. В результате, несколько учреждений, в том числе театр драмы, оказались закрытыми в самый разгар новогодней кампании.