Крупнейшие вагоностроители Украины поблагодарили УВЗ
Представители украинской делегации побывали на «Уралвагонзаводе» 14 декабря. По итогам визита украинские гости сказали слова благодарности руководству УВЗ.
Как сообщает «Инфолайн», народный депутат Украины, владелец одного изкрупнейших вагоностроительных заводов Украины - ОАО «Стахановскийвагоностроительный завод» - Константин Жеваго выразил слова искреннейблагодарности за гостеприимство и теплый прием, оказанный украинскойделегации при посещении производственных мощностей головного предприятиянаучно-производственной корпорации - «Уралвагонзавода».
Константин Жеваго выразил надежду на то, что этот визит станет еще однимсвидетельством широких перспектив развития и укрепления взаимовыгодныхконтактов между промышленными предприятиями России и Украины.
Председатель наблюдательного совета ОАО «Стахановский вагоностроительныйзавод» Эдуард Мисевра в своем благодарственном письме выразилуверенность, что обмен опытом и внедрение современных техническихрешений в условиях острого дефицита качественных вагонов будетспособствовать удовлетворению нужд потребителей вагонной продукции.
© TagilCity.ru по материалам «Инфолайн»