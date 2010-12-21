Крупнейшие вагоностроители Украины поблагодарили УВЗ

Как сообщает «Инфолайн», народный депутат Украины, владелец одного изкрупнейших вагоностроительных заводов Украины - ОАО «Стахановскийвагоностроительный завод» - Константин Жеваго выразил слова искреннейблагодарности за гостеприимство и теплый прием, оказанный украинскойделегации при посещении производственных мощностей головного предприятиянаучно-производственной корпорации - «Уралвагонзавода».

Константин Жеваго выразил надежду на то, что этот визит станет еще однимсвидетельством широких перспектив развития и укрепления взаимовыгодныхконтактов между промышленными предприятиями России и Украины.

Председатель наблюдательного совета ОАО «Стахановский вагоностроительныйзавод» Эдуард Мисевра в своем благодарственном письме выразилуверенность, что обмен опытом и внедрение современных техническихрешений в условиях острого дефицита качественных вагонов будетспособствовать удовлетворению нужд потребителей вагонной продукции.