Opel Meriva: распробуй маневренный турбодизель!

В руки нам достался двигатель 1,7 CDTI. Это удивительный мотор. Турбодизель одновременно мощен и в то же время тише своих собратьев! Жесткий привод напоминает о себе даже во время выжимания педали сцепления. Тут можно «заглохнуть» сразу, даже опытному водителю. Чтобы успешно приноровить двигатель и тронуться, нужно тихонечко прибавлять газ, до 1400-1500 оборотов в минуту.

Всего с 1500 оборотов дизель тянет так – что многие автомобили могут позавидовать. Именно в этот момент получается распробовать, для чего же здесь понадобилась турбина с крутящим моментов в 300 Н.м и турбина с изменяемой геометрией лопастей.

Минимальный расход топлива у двигателя Opel Meriva 1,7CDTI находится в промежутке 1200-1500 оборотов в минуту. На ровной дороге, с 5-ой или 6-ой передачей, с минимальным давлением на акселератор можно добиться заявленных 5,2 литров солярки на 100 км. Если условия мало похожи на идеальные, то приготовьтесь к 7 или 8 литрам дизеля на сотку. Это немного.

Базовое оснащение машины довольно-таки неплохое. Вместе с «базой» Вы получите систему ABS, целых 4 подушки безопасности, 2 стеклоподъёмника для водителя и его соседа. Кроме этого – регулируемый по углу наклона руль (вместе с усилителем), иммобилайзер, центральный замок, аудиосистему с 4-мя динамиками и электропривод передних зеркал. Это хорошее стандартное оснащение. Для автомобиля этого класса, по сути, владельцы большего и не потребуют.

Для любителей сухих характеристик без комментариев предоставляем следующую информацию. Двигатель р4д, с 1686 см3. Максимальная мощность – 130 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту. Максимальная скорость – 196 км, а снаряженная масса автомобиля Опель Мерива – 1360 кг.

Размеры машины – 4288 мм (длина) на 1812 мм (ширина) на 1615 мм (высота). Компактная машина с отличными показателями по скорости.

Расход топлива и разгон у разных машин Opel Meriva. С 0 до 100 км в час версия 1,7 CDTI (напомним – 130 лошадиных сил) разгоняется за 9,9 секунд. Этот же показатель у 1,4 Turbo-MT (120 и 140 лошадиных сил) – 11,5 и 10,3 секунды соответственно.

Расход топлива у 1,7 CDTI (130 лошадиных сил) – 4,5 и 6,4 литра дизеля для трассы и города соответственно. У машин 1,4 Turbo-MT (120 и 140 лошадиных сил) 5,0/8,0 и 5,4/8,8 для трассы и города соответственно.