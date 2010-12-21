Опубликован список подхалимов России
Журнал «Коммерсантъ Власть» опубликовал ежегодный рейтинг подхалимов. Лидирует в этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров за восторженные высказывания в адрес российского премьера: «Мой кумир - Путин. Он и чеченец, он и русский. И он дал нам все на этой земле».
На втором месте рейтинга льстецов расположился губернатор Липецкой области Олег Королев, который в феврале этого года заявил о «мудрой политике» президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, благодаря которой «Россия просто обречена на успех».
На третьем месте оказался руководитель Росмолодежи Василий Якеменко, заявивший: «Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну и Путина в частности». Путин может все, но он не может похудеть за отдельно взятого человека.
Четвертое место досталось Сергею Маркину, заместителю председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. По его словам, В. Путин и Д. Медведев - это «сверхценности нашего государства». Певец Борис Моисеев, оказавшийся на девятом месте рейтинга, особо отметил достоинства Д.Медведева, заявив, что он «модный, сильный, обаятельный лидер, думающий о своем государств». Не забыл артист и о В.Путине, признавшись, что «всегда им восхищался».
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