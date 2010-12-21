По улицам Нижнего Тагила ночами ездят «танки» (видео)

Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода», двеинженерные машины расчищали улицы в ночь с 15-ое на 16-ое декабря. Былирасчищены проспекты Вагоностроителей, Ленинградский, улица Зари.

Появившаяся сегодня в ряде СМИинформация о том, что улицы в НижнемТагиле расчищают переоборудованные в снегоуборщики танки Т-72 неверна,заверяет пресс-служба УВЗ.

Не исключено повторное использование инженерных машин, если возникнетнеобходимость. Но подобная техника используется только в экстренныхслучаях.

На всякий случай напомним, что к среде синоптики обещаюттагильчанам умеренные снегопады.

Уважаемые пользователи TagilCity.ru, если вам удалось снять на камеру или фотоаппарат так называемые «танки», присылайте фото и видео нам на адрес pressa@tagilcity.ru! Отметим, что за сотрудничество мы благодарить умеем.

В публикации использовано фото инженерной машины разграждения с официального сайта УВЗ.

Видео предоставлено нижнетагильской студией телевидения «Тагил-ТВ».