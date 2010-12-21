Пьяный серб случайно убил акулу

Ночью серб вместе с друзьями решил искупаться в море, на берегунаходился трамплин. Друзья серба рассказали, что вместо всплеска ониуслышали лишь какой-то приглушенный звук. Нисколько не протрезвевшийсерб вышел из моря и пожаловался, что вода была «слишком жесткой» – онбольно ударился лодыжками, пишет «Газета.ru».

Когда утром охрана обнаружила мертвую акулу у берега, друзья поняли, чтоее убил серб.Местные жители сомневаются в том, что это та самая акула-убийца,державшая в страхе туристов египетского побережья.

По мнению NewsEra, история с убийством акулы придумали властиегипетского курорта Шарм-эль-Шейх, чтобы успокоить туристов.