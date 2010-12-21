Самый популярный автомобильный прибор
Для тех граждан, в собственности которых имеются легковые автомобили, а, впрочем, и не только легковые, современный рынок автомобильных аксессуаров предлагает довольно широкий ассортимент всевозможной электронной техники.
Для тех граждан, в собственности которых имеются легковые автомобили, а, впрочем, и не только легковые, современный рынок автомобильных аксессуаров предлагает довольно широкий ассортимент всевозможной электронной техники. Благодаря такому разнообразию, люди имеют возможность сделать выбор в соответствии с личными потребностями, а также исходя из определённых технических характеристик электронного оборудования. Посреди этого многообразия, можно достаточно уверенно утверждать о том, что наибольшей популярностью пользуются среди автолюбителей радар-детекторы, электронные приборы, которые зачастую в народной среде именуются как антирадары. С чем связана такая популярность, объяснить, пожалуй, не трудно, если иметь в виду качество работы соответствующих служб, отвечающих за соблюдением правил дорожного движения на российских дорогах. Между тем, данные электронные аппараты продолжают насыщать российский рынок и модели таких аппаратов становятся с каждым разом всё совершеннее. К слову сказать, в большинстве стран Европы эксплуатировать подобное оборудование запрещено законодательством. Но Россия, это не Европа и здесь главенствуют свои законы.
Совершенствование электронной техники, в том числе и упомянутых радар-детекторов, обусловлено общим стремительным развитием в этой области. Микроэлектронная промышленность сегодня показывает удивительные результаты в области новых разработок, соответственно всё это отражается и на производстве автомобильной электроники. Если говорить о том же оборудовании, предназначенном для определения сигналов полицейских радаров, совершенствование здесь налицо. Даже если взять, скажем, одну из самых дешёвых по цене моделей, к которым относится радар-детектор Sho-Me 520 , можно отметить насколько более совершенными с технической точки зрения стали антирадары. Данный аппарат способен обнаруживать работу полицейских радаров излучающих сигналы импульсного характера. При этом могут отслеживаться радары, функционирующие в разных по частоте диапазонах. В частности отслеживание может осуществляться в диапазонах X, K, Ka. Аппарат прекрасно функционирует как в городской зоне, так и в условиях передвижения автомобиля по шоссе вне городской зоны.
Многие современные радар-детекторыпомимо основных функций имеют множество всевозможных дополнений, которые направлены на повышение качества сервиса. Так, например, на замену обычному тональному сигналу оповещения о наличии сканирования радаром, пришёл сигнал в виде голосового сообщения. При этом пользователь может выбирать, какой режим для него предпочтительнее. Также можно отметить появление аппаратов с повышенной чувствительностью приёмного тракта. По сути, такие приборы способны принимать сигнал в радиусе 360 градусов. Встречаются также и приборы, имеющие в своём сервисном наборе довольно оригинальные функции, например, такие как функция защиты от засыпания водителя за рулём. Работает такая функция довольно просто, но достаточно эффективно. Устройство издаёт периодически сигнал определённого тона, а водитель должен отреагировать нажатием любой из кнопок на аппарате. Если такого не произошло, запускается сигнал тревоги. Основываясь на таких моментах, вывод можно сделать однозначный, совершенствование устройств предназначенных для своеобразной защиты владельцев транспортных средств от полицейского «беспредела» действительно имеет место и это сказывается положительно на общей функциональности радар-детекторов.