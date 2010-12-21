Сегодня самый темный день за 456 лет

Второе и последнее в 2010 году лунное затмение смогут увидеть жителиСеверной и Южной Америки, Дальнего Востока России, крайнегосеверо-востока Азии, запада Европы, северо-запада Африки, сообщает РИАНовости .

Частное затмение начнется в 9.32 (по московскому времени), полное – в10.40. По оценкам специалистов, затмение продолжится довольно долго изакончится в 11.53 по московскому времени.