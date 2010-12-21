Сегодня самый темный день за 456 лет
21 декабря 2010, 08:09ОбществоОльга
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Вторник 21 декабря богат на события: сегодня нас ждет и лунное затмение, и полнолуние, и зимнее солнцестояние. Последний раз такое совпадение было 456 лет назад, и 21 декабря 2010 г. станет самым темным днем за четыре с половиной века, пишет Утро.ru.
Второе и последнее в 2010 году лунное затмение смогут увидеть жителиСеверной и Южной Америки, Дальнего Востока России, крайнегосеверо-востока Азии, запада Европы, северо-запада Африки, сообщает РИАНовости.
Частное затмение начнется в 9.32 (по московскому времени), полное – в10.40. По оценкам специалистов, затмение продолжится довольно долго изакончится в 11.53 по московскому времени.
© TagilCity.ru по материалам «РИА Новости» и «Утро.Ru»
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