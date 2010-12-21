Создание «Титановой долины» - революционное событие для Свердловской области

Постановление об этом подписал премьер Владимир Путин. Проект инициировали руководство Свердловской области и корпорация «ВСМПО-Ависма». Александр Мишарин отметил, что это, без преувеличения, революционное событие для Свердловской области и сравнил его с тем днем, когда Демидовыми был заложен первый завод на Урале.

На территории особой экономической зоны будут действовать налоговые льготы, а также режим свободной таможенной зоны. А значит, будут созданы условия для прорывного развития размещаемых производств. По словам главы региона, только по предварительным оценкам, до 2030 года проект должен принести в бюджеты всех уровней 179 миллиардов рублей. «Титановая долина» стала четвертой особой экономической зоной в России. Три уже работают в Татарстане, Самарской и Липецкой областях.