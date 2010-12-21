В Нижнем Тагиле установить освещение на южном въезде до конца года не успеют

Напомним, в ноябре, после открытия расширенного участка дороги, там под колёсами автомобилей погибли два пешехода. После этих случаев было решено установить световые опоры в декабре. Сейчас стало ясно, до конца года сделать это не успеют, говорит Валентина Исаева.