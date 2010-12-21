В Нижнем Тагиле установить освещение на южном въезде до конца года не успеют
21 декабря 2010, 17:56ОбществоАнка
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Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева рассказала, что установить освещение на южном въезде до конца года не успеют.
Напомним, в ноябре, после открытия расширенного участка дороги, там под колёсами автомобилей погибли два пешехода. После этих случаев было решено установить световые опоры в декабре. Сейчас стало ясно, до конца года сделать это не успеют, говорит Валентина Исаева.
Весной же будут закончены тротуары, обеспечен безопасный переход в районе Руша. Тогда же на поверхность дороги нанесут контрольный слой.Затем начнутся работы по оставшемуся участку южного въезда. Проект расширения 21-го километра дороги сейчас проходит госэкспертизу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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