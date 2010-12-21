Жители Нижнего Тагила могут узнать, как поздравляли друг друга в прошлом веке

На сайте Центральной городской библиотеки www.tagillib.ru в разделе «Виртуальные выставки» открылась выставка старинных открыток из частной коллекции тагильчанки Натальи Михайловой, изданных до 1918 года. Выставка носит название «Мой верный и нежный друг», так как на открытках в основном изображены домашние любимцы: кошки и собаки.