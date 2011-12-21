Американцы покажут в январе электрический Jeep Grand Cherokee

Детальная информация о технической начинке электрического «Джипа» пока не разглашается. В компании лишь отмечают, что целью новинки является продемонстрировать собственную технологию «электрификации» внедорожников и других полноразмерных машин, которую уже можно использовать на серийных автомобилях.

«Начнем с отличного автомобиля, добавим электрическую технологию AMP и получим электромобиль, который предлагает все, что желает увидеть в своей машине любой владелец внедорожника: плавный и мощный разгон, нулевые выбросы вредных веществ и запас хода в 160 километров», – заявил руководитель фирмы Amp Electric Vehicles Джим Тейлор.

Ожидается, что стоимость Jeep Grand Cherokee, переделанного Amp в электрокар, может составить около 56 тысяч долларов США. Ранее фирма для использования машин в автопарках различных компаний уже переделывала в электромобили Saturn Sky, Mercedes-Benz ML 350 и Chevrolet Equinox.