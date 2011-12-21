Аркадий Чернецкий избран в Совет Федерации от Свердловской области
21 декабря 2011, 07:41ОбществоОльга
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области во вторник, 20 декабря 2011 года, утвердили Аркадия Чернецкого в качестве представителя региона в Совете Федерации.
Как пишет Накануне.RU, согласно действующему законодательству,полномочия Аркадия Чернецкого в Совфеде не прекращались, однако наближайшем заседании верхней палаты российского парламента вновь будутподтверждены его полномочия.
Сам Аркадий Чернецкий не смог присутствовать на сегодняшнем заседании,так как попал в больницу. Как рассказал его помощник Константин Пудов,сенатор сегодня утром почувствовал недомогание. «У него подняласьтемпература до 39 градусов. Чтобы не рисковать, он решил пропуститьзаседание и поехал в больницу»,- отметил Константин Пудов.
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