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Аркадий Чернецкий избран в Совет Федерации от Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аркадий Чернецкий избран в Совет Федерации от Свердловской области

21 декабря 2011, 07:41ОбществоОльга
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