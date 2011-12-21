Бюджет Свердловской области на 2012-2014 годы принят в первом чтении

Главный финансовый документ представлял депутатам министр финансов Константин Колтонюк.

Так, согласно основным параметрам бюджета, еще раз озвученным министром,прогноз по доходам бюджета на 2012 год составит 133 млрд. рублей, на2013 год — 142, 7 млрд. рублей, на 2014 — 157,9 млрд. рублей.

Объем расходов областного бюджета на 2012 год составит 144,6 млрд.рублей, на 2013 год — 150, 8 млрд. рублей, на 2014 год — 163, 7 млрд.рублей.

Отметим, что большую часть расходов планируется направить на «социалку».

Так, расходы на социальную политику планируются в сумме 33,3 млрд. рублей с ростом на 17% к этому году.

В том числе на реализацию законов социальной направленности предусмотрено 28,1 млрд. рублей, что на 18% выше уровня 2011 года.

Кроме того, на 22% вырастут расходы на образование. В 2012 году на эту сферу область потратит 36,4 миллиарда рублей.

Расходы на здравоохранение выросли на 70% — до 33,8 миллиарда рублей,поскольку с 1 января 2012 года муниципальные учреждения здравоохраненияпереходят в ведение области.

На дороги в 2012 году потратят 9,8 миллиарда рублей. В целом, расходы на дорожное хозяйство выросли на 62%.

В проекте бюджета предусмотрено финансирование 21 областной целевойпрограммы. Общий же объем средств, которые планируется на них потратить,составит 26,8 миллиарда рублей. Наиболее финансово-емкие областныепрограммы – это развитие транспортного комплекса (37,8 миллиарда рублейза три года) и программа развития сети детсадов (10,4 миллиарда рублейза три года).

В 2012 году плановый дефицит составит 11,6 млрд. рублей, с ростом к аналогичному показателю 2011 года на 20%.

«В плановом периоде прогнозируется постепенное снижение дефицита до 5,8млрд. рублей в 2014 году, в 2013 году дефицит составит 8,1 млрд.рублей», — заявил министр Колтонюк.

По его словам, покрывать дефицит планируется поступлениями от продажи акций, выпуском облигаций и банковскими кредитами.

Кроме того, предусмотрено формирование резервного фонда Свердловской области в объеме 2 млрд. рублей.

Его средства будут направляться на покрытие временных кассовых разрывов входе исполнения областного бюджета, а в случае невыполнения прогнозадоходов — на зарплату работников государственных и муниципальныхучреждений и предоставление соцподдержки различным категориям граждан.