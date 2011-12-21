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Бюджет Свердловской области на 2012-2014 годы принят в первом чтении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области на 2012-2014 годы принят в первом чтении

21 декабря 2011, 07:43ОбществоОльга
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