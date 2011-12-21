Детройтский концепт Lexus рассекречен принудительно

Компания Lexus официально обнародовала только два изображения анонимного прототипа, который собиралась показать в Детройте. Между тем, в распоряжении калифорнийского издания Road&Track оказались его фотографии, которые журналисты и включили в видео-анонс своего нового выпуска. Ролик, в свою очередь, был опубликован на сервисе YouTube. Естественно, скриншоты с изображениями прототипа Lexus тут же разлетелись по Сети. Однако на данный момент материал о концепте с сайта Road&Track удален, а с сервиса YouTube вычистили упомянутый видеоролик.

Впрочем, кое-какие иллюстрации все же сохранились, и на них просматривается даже название концепта. Прототип получит имя LF-LC, что можно расшифровать как Lexus Future Luxury Coupe. Кроме того, можно разглядеть и шильдик Hybrid – это заставляет думать, что купе получит гибридную силовую установку, по всей видимости, аналогичную той, что используется на Lexus GS450h. Это означает совокупную мощность около 300 лошадиных сил. Не исключено, что для прототипа используется вся платформа седана GS в целом.