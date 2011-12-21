Интернет-уроки и психологический десант — новые формы профилактики наркомании среди тагильских школьников

Об этом сообщили специалистыФСКН и здравоохранения на пресс-конференции, посвященной профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи Нижнего Тагила.

Профилактические мероприятия по предупреждению химической зависимости охватывают прежде всего молодежь от 15 до 24 лет, рассказала Елена Белькова, заведующая отделением медицинской профилактики муниципального учреждения здравоохранения «врачебно — физкультурный диспансер».

Работав этом направлении часто строится на рассказе о вреде от употреблениянаркотиков. Но подобные лекции нередко вызывают у подростков повышенныйинтерес к запретным веществам. Поэтому, учитывая психологическиеи психические особенности подросткового периода, специалисты трехтагильских ведомств — наркоконтроля, здравоохранения и образования —разработали совместный проект по профилактике наркомании —психологический десант, сообщил главный нарколог ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Алексей Сухотский.

Преимущество этого метода в том, чтоон включает работу не только с подростками, но и с педагогамии родителями. Психологический десант в составе психологов, сотрудниковнаркоконтроля выезжает в школы. Пока педагоги-психологи работаютс подростками, наркологи проводят беседы с родителями и педагогами.

По словам Алексея Сухотского, проектнастроен на формирование установок здорового образа жизнии психологическую поддержку подростков, помощь в проблемах взросления.Он успешно реализуется в тагильских школах в течение 2-х лет.

Такжев работе по предупреждению наркотической зависимости используются новыетехнологии, интересные молодежи. К примеру, в школах проводятся интернет-уроки с использованием видеоматериалов сайта ФСКН, рассказала Елена Пологова,оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сферепрофилактики управления ФСКН России по Свердловской области.

Напомним, пресс-конференция длятагильских журналистов состоялась в рамках областной акции «Я выбираюжизнь», которая охватила 6 городов Свердловской области: Екатеринбург,Первоуральске, Ирбит, Краснотурьинске и Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Также в рамках акции 21 декабря в нижнетагильском железнодорожном техникуме прошла агитационная кампания о вреде наркотиков.

Если говорить не о профилактике, а о борьбе с наркоманией, то специалисты предпринимают в этих случаях куда более решительные меры, чем проведение бесед. Реабилитационный центр для наркоманов - вот место, где человек сможет полностью излечиться от недуга. При смене обстановке, строжайщей дисциплине и грамотном лечении можно добиться действенных результатов в борьбе с наркозависимостью.