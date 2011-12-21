«КамАЗ» планирует увеличить продажи грузовиков на 9%

Как сообщает пресс-служба предприятия, планируемая реализация в 2012 году составит более 48,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 9% больше, чем в текущем году. Из них на российский рынок поступит 42 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт.