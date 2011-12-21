«КамАЗ» планирует увеличить продажи грузовиков на 9%
21 декабря 2011, 11:38ОбществоРОман БОТов
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На заключительном в текущем году заседании совета директоров ОАО «КамАЗ», которое состоялось накануне, был утвержден бизнес-план компании на 2012 год.
Как сообщает пресс-служба предприятия, планируемая реализация в 2012 году составит более 48,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 9% больше, чем в текущем году. Из них на российский рынок поступит 42 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт.
«Основные цели на 2012 год, поставленные перед компанией:
- сохранить лидирующие позиции на российском рынке;
- обеспечить повышение потребительских и экологических свойств выпускаемой продукции;
- сократить издержки и повысить рентабельность;
- повысить производительность труда», – говорится в пресс-релизе «КамАЗа».
Алексей Гусев
Фото: kamaz.ru
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