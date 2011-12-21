Китайский автомобиль Haima выпустят на российский рынок в следующее году

Сегодня в большинстве российских автосалонов преобладают авто из Китая, при этом концентрация машин, произведённых в этой стране, продолжает расти. Особенно эта тенденция заметная в Дальневосточном регионе, где официальных дилеров китайских марок больше, чем в других областях нашей родины. В будущем году эксперты пророчат ещё большее расширение продаж китайских авто на территории нашей страны, во многом за счёт выпуска в Поднебесной удачных автомобильных новинок.

Так, в 2012 году китайский автопроизводитель Haima намерен выпустить на стратегически важный для него российский рынок ряд новых моделей, в том числе столь популярные в стране производства Haima 2, 3 и 7. Обновлённые хэчбек и седан продаются в Китае ещё с 2010 года, но до территории России пока так и не добрались. Сейчас, когда доверие россиян, охотно приобретающих машины и запчасти для китайских автомобилей, на высоком уровне, самое время выпускать на рынок новые продукты, которые ранее бы попросту простаивали – считает руководство компании.

Отметим, что Россия продолжает оставаться важным торговым партнёром для китайских автопроизводителей. Именно в нашей стране реализуется львиная доля продукции, произведённой в Поднебесной. Соответственно, Россия делает весомый вклад в автомобильную индустрию и экономику страны. Руководство компании Haima это отчётливо понимает, и с 2007 года активно сотрудничает с российской стороной. Продукция компании регулярно представляется на российских выставках, а некоторые модели собираются на совместных российско-китайских заводах.