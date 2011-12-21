Mercedes возглавил «рейтинг узнаваемости» автомобильных брендов

Как сообщили AUTO.RU в пресс-службе компании, в рамках исследования было опрошено более 1100 автовладельцев. В результате места в первой тройке «по упоминанию бренда без подсказки» уверенно заняли Mercedes-Benz, Toyota и BMW (64%, 63% и 61% соответственно). Завершают пятерку марки Lada (57%) и Nissan (51%).

«Помимо того, что бренд Lada располагается в пятерке самых популярных в сознании автовладельцев, по такому параметру как «первое упоминание» Lada опережает остальные бренды с большим отрывом – 17% российских автовладельцев в первую очередь называют отечественный бренд и только потом таких гигантов, как Toyota, Mercedes и BMW (9%, 8% и 7% соответственно)», – отмечается в сообщении.

В десятку лидеров по популярности также вошли Ford (48% респондентов назвали его без подсказки, а 9% вспомнили бренд в первую очередь), Audi (47% и 8% соответственно), Renault (44% и 4%), Opel (43% и 4%) и Honda (42% и 3%).

Кроме того, компания составила «рейтинг лояльности автовладельцев к брендам по странам происхождения», лидером которого оказалась Япония: 88% опрошенных владельцев автомобилей японских брендов не планируют менять свои предпочтения относительно страны происхождения будущего авто. Как альтернативный вариант владельцы «японцев» могут рассматривать только Германию (35%), остальные же страны не являются для них столь популярными.

Владельцы автомобилей отечественных брендов (преимущественно Lada), как выяснилось в ходе опроса, скорее выберут иностранный автомобиль в качестве своего следующего приобретения, и только треть владельцев машин российских марок готовы остаться верными продукции отечественного автопрома. При этом в компании отмечают, что определенных предпочтений относительно страны происхождения следующего авто у россиян нет: 41% планируют покупку японского авто, 32% желают приобрести немецкий бренд, а 38% рассмотрели бы и корейские марки в качестве альтернативы нынешнему автомобилю. Так или иначе, несмотря на высокую маркетинговую активность немецких, корейских, американских и других производителей, бренды японского происхождения «остаются самыми желаемыми среди российских автовладельцев», говорится в исследовании.

Алексей Гусев