На НТМК прошла конференция молодых специалистов

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в международной конференции приняли участие свыше 120 студентов, молодыхспециалистов с уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа, а такжепредставители ведущих металлургических предприятий России и Украины:ММК, НЛМК, Северсталь, Ижсталь, Запорожсталь и Азовсталь.

Основная цель конференции – привлечение молодых специалистов, инженеров итехников к решению задач, которые стоят перед современнымпредприятием, выработке предложений, направленных на повышениеэффективности производства и улучшения качества продукции.

Проекты участников были сфокусированы на 10 основных направлениях:коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное производство,механика, транспорт, энергетика, экономика и финансы, управлениеперсоналом и экология. Все предложения по модернизации производстваоценивала экспертная комиссия в составе ведущих профильных специалистовЕВРАЗ НТМК.

Наиболее актуальными были признаны 30 проектов. Лучшие проекты будут вближайшее время реализованы на производстве. Так, в секции энергетикирекомендовано к внедрению предложение по реконструкции приводовгазорезательной установки на машине непрерывного литья заготовок № 2,автором которого стал сотрудник ЕВРАЗ НТМК Антон Никонов. Также особобыл отмечен доклад, направленный на совершенствование производстваокатышей на ЕВРАЗ КГОК. Предложение по внедрению автоматической системыуправления производственными процессами позволит предприятию повыситькачество окатышей и снизить затраты на производство продукции. Данныйпроект также будет рекомендован для внедрения в производство.

ЕВРАЗ активно поддерживает молодых специалистов и проводитцеленаправленную работу по созданию условий для развития ихпрофессионального потенциала. Инициативы компании способствуют повышениюпрестижа металлургических и инженерно-технических специальностей вРоссии говорится в сообщении департамента.