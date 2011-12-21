Новое поколение Audi R8 появится в 2014 году

Как сообщает британское издание Car, в следующем поколении спортивный флагман из Ингольштадта получит эволюционную внешность. Но перед этим спорткар пройдет через процедуру фейслифтинга. Обновленный R8 должен выйти на рынок уже в конце следующего года.

Сообщается, что автопроизводитель слегка обновит внешность и техническую составляющую модели. R8 получит 7-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением взамен секвентальной 6-ступенчатой коробки, модернизированную мультимедийную систему MMI, которая сейчас стоит на новом Audi A6. Ожидается и увеличение мощности 10-цилиндрового мотора: табун должен вырасти с 525 до 540 лошадей. Британцы также сообщают, что в самом конце 2012 года ожидается выход на рынок электрической версии RSe лимитированной серией.

В новом же поколении, по данным Car, исчезнут всем знакомые боковые воздуховоды и механическая трансмиссия, оснащение станет более богатым, система MMI сконцентрируется на одном мультифункциональном дисплее, который расположится между спидометром и тахометром. Кроме того, спорткар получит набор новых технологий. Современная алюминиевая рама уступит место новой, которая будет производиться из разных материалов, включая карбон. Углепластик предлагается использовать для стенок моторного отсека, центрального тоннеля для трансмиссии и задних стоек, которые выступают также в роли дуг безопасности при перевороте автомобиля. В результате нововведений кузов должен сбросить 24 кг.