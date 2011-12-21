Первый кроссовер Maserati будут собирать в США
Прототип люксового кроссовера, который дебютировал на автосалоне во Франкфурте под именем Kubang, будет также представлен и на автосалоне в Детройте, который начнется 9 января 2012 года , сообщают Авто.Вести.Ru.
Однако, представитель компании Джефри Эхудин отказался назвать имя новинки, отметив только, что Maserati привезет на шоу кроссовер.
Если итальянцы не успели соорудить за несколько прошедших месяцев еще один кроссовер, то в Детройте пройдет североамериканская премьера концепта Kubang. Эхудин также отказался раскрыть производственные планы компании.
Как сообщают информированные источники, серийное производство кроссовера начнется в 2013 году.
Напомним, что автомобиль построен на одной платформе с американскими кроссоверами Jeep Grand Cherokee и Dodge Durango. Таким образом, сборка будет организована также в США, так как в Италии Fiat подобных автомобилей не собирает. Ранее глава концерна Серджио Маркионне уже заявлял, что конвейер для подобного рода машин будет расположен в Детройте.
Несмотря на то, что все уверены в том, что Kubang займет свое место в модельной линейке Maserati, официального подтверждения его серийного производства пока не было. Ожидается, что об этом будет объявлено на пресс-конференции Fiat-Maserati, которая состоится в рамках автосалона.