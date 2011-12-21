Полиция области переходит на «новогодний» режим работы

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, всего впраздничных мероприятиях ожидается участие до 1 миллиона жителейЕкатеринбурга.

Всего в период с 1 по 10 января 2012 года пройдет более 400 новогоднихмероприятий, из которых самые массовые состоятся в Екатеринбурге, НижнемТагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Березовском, Серове.

Одно из самых масштабных и значимых событий этого года – это новогодняяелка в Государственном Кремлевском Дворце, на которую по традицииотправятся юные уральцы. Вопросам комплексной безопасности во времяпоездки детей на Кремлевскую елку исполняющий обязанности губернатораАнатолий Гредин попросил уделить самое пристальное внимание. «У нас ужеесть печальный опыт пищевых отравлений, когда ребят снимали с поезда.Такого повториться не должно», – отметил он.

По словам начальника Главного управления МВД РФ по Свердловской областиМихаила Бородина, полицейским будут помогать около 400 работниковчастных охранных предприятий и еще 300 членов общественных формирований.В круглосуточном режиме будут дополнительно нести службу свыше 1 тысячипостов ГИБДД.

В местах с массовым пребыванием людей и на объектах, имеющих низкуюпожарную устойчивость, запланировано дежурство специалистовгосударственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Свердловскойобласти. Кроме этого, на всех объектах и площадках будут дежуритьбригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.